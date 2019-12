L'avventura di Totti come procuratore può partire col botto. Circa un mese fa, lo storico capitano romanista è stato a Londra per incontrare David Manasseh, co-fondatore dell’agenzia Stellar Group. Ma - come riporta ForzaRoma.info - Totti è stato anche a Milano per mettere a segno il primo colpo. Si tratta di Sebastiano Esposito, giovanissimo attaccante dell’Inter, definito da molti come prossimo ‘crac’ del calcio italiano. Il classe 2002 ha già esordito in Champions League e in Italia con Antonio Conte, che stravede per lui. Esposito è entrato quindi nel mirino di Francesco Totti, che venerdì sera era a ‘San Siro’ per il match di campionato tra la squadra di Conte e quella di Fonseca.​ L'accordo è a un passo. Anche alla Roma piace molto il talento nerazzurro, che è stato accostato in estate nell’ambito della trattativa che doveva portare Dzeko all’Inter.