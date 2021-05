Il 28 maggio non sarà mai un giorno come gli altri per i tifosi della Roma. Quattro anni fa Francesco Totti dava l'addio al calcio in quell'emozionate partita con il Genoa. Su Instagram il simbolo romanista ha voluto ricordare quella giornata:Quel giorno è poi diventato il frame più emozionante del documentario e della serie tv sulla sua vita. Totti ha rivelato in più occasioni di essere stato costretto a smettere.