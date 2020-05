Di sogni Francesco Totti ne ha realizzati a centinaia. Oggi pomeriggio, però, ne ha coronato uno che sembrava impossibile. Lo storico capitano giallorosso. Totti, in compagnia della sua Ilary e di un’altra coppia di amici, si è preso un giorno da turista dopo due mesi di lockdown. Mascherina nera e nessun tifoso o turista che lo fermava per strada per foto o autografi. Spesso Totti nelle sue interviste aveva detto:. E così:. Un giro in scooter come in ‘Vacanze romane’ concluso tra l’Altare della Patria, piazza Navona e Campo De’ Fiori. «Detto fatto» ha scritto Totti in post su Instagram dove ha documentato una giornata che non viveva da quando aveva 18 anni.