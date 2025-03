Totti rifiuta il Tapiro: "In Russia per lo sport, ma sono pronto a fare un passo indietro"

voleva consegnargli per il suoprevisto il prossimo 8 aprile come ospite d'onore all'International RB Award, un evento organizzato da un noto sito di sport e scommesse.ha dichiarato all'Ansa:Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e, per le stesse finalità.di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome".

QUESTA SERA A STRISCIA

Tapiro d’oro a #FrancescoTotti: l’ospitata in Russia per un evento diventa un caso politico. L’ex capitano della Roma rifiuta il Tapiro

Leggi l’anticipazione al link: https://t.co/gwA0B7zs9E #Striscialanotizia @VStaffelli #ValerioStaffelli pic.twitter.com/CdD7prsWgL — Striscia la notizia (@Striscia) March 25, 2025