Francescoè stato ospite degli studi di Sky Sport insieme a Alessandro Del Piero per celebrare i 20 anni dell'emittente sportiva.“Abbiamo passato diversi anni da avversari ma con il massimo rispetto e con amicizia. Il 2006 ci accomuna, è l’unica volta dove siamo riusciti a giocare veramente insieme”.“Per noi era tutta una novità, sapevamo che di fronte a noi c’era un mondo diverso, cioè il nostro sogno di diventare giocatori e ci siamo riusciti”.“Ero contento di quello che faceva Alex, ma io ero contento per quello che facevo io. Pensavamo a fare il nostro meglio per la Roma e la Juventus. Ci siamo sempre portati rispetto, un rispetto vero tra due persone fuori dal campo”.“Sì”.“Purtroppo stavo giocando, l’ho rivisto dopo. Non è facile trovare le parole per descrivere quello che stai passando, però potevo immaginare cosa potesse pensare dentro sé stesso”.“Penso di aver fatto il mio e la gente mi ha fatto sentire diverso dagli altri, è stata una scelta loro. Chiaro che la squadra e la società mi abbiano aiutato a essere il giocatore che sono stato. Quando sono diventato dirigente (Totti specifica tra virgolette) ho capito di essere ingombrante, non avevo la possibilità di esternare il mio parere, la mia situazione ideale. Il problema è che dentro ad alcuni club ci deve essere chi capisce di calcio, con tutto il rispetto non devono esserci avvocati o commercialisti. Se io fossi la Juventus, un ragazzo come Del Piero è doveroso che sia dentro la società, proprio per quello che ha fatto, per la capacità calcistica che ha, stiamo parlando di uno che ha fatto la storia del calcio. Sa come gestire la situazione, come scegliere i giocatori. Questo mi domando, perché gente come Maldini e Del Piero è fuori?”.“A parte quella del 2006, direi quella del 2000. Avevamo vinto l’Europeo, era praticamente fatta”."Ci siamo uniti giorno dopo giorno, sapevamo di essere una squadra forte. È stato un mese di rispetto, di calore, un'unione forte che si respirava proprio. È stato bravo Lippi a mettere insieme un gruppo con così tanti campioni. Non pensavo di poter partecipare alla spedizione a causa del grave infortunio, però Lippi mi ha detto che mi avrebbe aspettato fino alla fine. Da lì mi è scattata una molla interna per recuperare e per giocare il Mondiale"."Dopo la finale (ride, ndr). Penso partita dopo partita, i risultati arrivavano e aumentava la consapevolezza"."Mai, sotto questo punto di vista c'è stato sempre il massimo rispetto".“Per me sarebbe stato il mio primo gol dopo l’infortunio, ho fatto quel tragitto di 60 metri e pensavo a come poterlo tirare, se fare lo scavino, il cucchiaio, il portiere era enorme. Avevo un po’ di tensione, però ero sicuro di poter segnare perché se avessi sbagliato mi avrebbe ucciso (ride, ndr)”."No, non ti ci abitui mai. Per tanti altri non è facile da raggiungere questo sogno, ma se lo raggiungi ne capisci la grandezza".“Tanto, devi essere diverso da tutti gli altri. Devi aiutare i ragazzi, il mister, la società, devi essere sempre presente nei momenti difficili. È una responsabilità diversa da tutti gli altri, devi gestire l’ambiente e devi saper portare la fascia e non è facile”.