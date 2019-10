Gara dell'ex per Radja Nainggolan, protagonista per la prima volta contro la "sua" Roma con i tifosi giallorossi che l'hanno celebrato con cori e striscioni. Il belga, dopo la gara, ha postato un posto su Instagram: "Complimenti per lo spirito di squadra, siamo riusciti a portare un risultato a casa. Bravi ragazzi. Poi che dire, è sempre speciale tornare qui. Grazie Roma, che affetto che sento e che ho per voi. Vi viglio bene". Arriva subito il commento di Francesco Totti: "Radja, questa è Roma. La gente non dimentica".