Il documentario "Unica" su Netflix che racconta la versione di Ilary Blasi sul divorzio con Francesco Totti ha fatto e sta facendo discutere.



Intercettato poco prima della partenza per la Cina, dove con le leggende del nostro calcio prenderà parte a una sorta di "all star game", l'ex capitano della Roma non ha voluto rispondere alle provocazioni dell'ex-moglie e l'ha liquidata con un laconico: "​Faccia e dica quello che vuole".