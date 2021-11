Francesco Totti risponde ad Antonio Cassano. L'ex capitano della Roma, intercettato da Le Iene commentato le dichiarazioni del barese ("Tra vent'anni non se lo ricorderanno più"). Queste le parole di Totti:L'inviato ha poi insistito: “. In conclusione, un'altra battuta su Cassano: “Un saluto al tuo amico Cassano, l’ex amico Cassano?”, lo incalza l’inviato. “Nooo! Antonio è un amico, che ex!”.Circa due settimane fa Antonio Cassano aveva parlato del rapporto tra Totti e Spalletti, criticando i tifosi della Roma che avevano fischiato il tecnico: "È una vergogna". E proprio su Totti, Cassano diceva la sua: “Anche De Rossi era capitan futuro, ma Daniele quasi è andato nel dimenticatoio, anche se per me è eterno. Io in 20 anni non ho mai visto uno così attaccato alla Roma, l’ho visto piangere dopo un derby perso. Totti teneva alla Roma?De Rossi di più, se lo tagli il sangue esce romanista”. Parole che hanno fatto rumore, scatenando l'ira dei tifosi della Roma.