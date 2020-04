Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, è stato protagonista con Christian Vieri di una lunga diretta su Instagram. Tra i temi toccati, anche quello che ha portato a una furiosa lite in casa Totti, tra il Pupone e la moglie Ilary Blasi: "L'ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L'ha chiamata Donna Paola. È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l'ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei. Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato”.



SULLA ROMA - “La Roma? Si stanno facendo il segno della croce... Fonseca è bravo, me ne parlano tutti bene, sia come allenatore che come persona. Mi piace lui, è uno offensivo, non ha paura di niente. Ora però bisogna vedere se riprendono”.