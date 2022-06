L'ex capitano della Romaè intervenuto ai microfoni di Sky, toccando diversi argomenti, a cominciare dalla: "Il mercato? Se Mourinho ha scelto Matic vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre,Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose."."Non mi sarei mai aspettato un ritorno di Lukaku, pensavo che avrebbe scelto un altro club. Se vuole tornare all'Inter è perché è stato bene, ha vinto e vuole continuare a vincere. Scelta rispettabilissima, ben venga per l'Inter. Sposta tanto in Italia, sul piano fisico è imbarazzante, poi non si sa con chi giocherà. Sarà contento Inzaghi"."Ha fatto questa scelta, il City lotterà per vincere la Champions, come ha sempre fatto. Diciamo che stiamo parlando di top club, i giocatori hanno queste possibilità di andare dove vogliono"."Il Psg? Per me la sua è una scelta di cuore, chiunque avrebbe scelto di rimanere là anche perché c'è una cifra esorbitante. Va gestito e tutelato come i grandi campioni, meglio del Paris Saint Germain non può trovare"."Non l'ho sentito, in ritardo gli faccio i complimenti. Penso che dopo quello che ha fatto Benzema, sarà più che meritato il Pallone d'Oro. Poi nel calcio tutto può succedere"."Certo, se l'entità finale è di 6-7 mesi, probabilmente getterei la spugna se dipendesse da me. Conosciamo il suo carattere, non vuole mollare, vorrebbe chiudere in bellezza. Sicuramente non farà la scelta sbagliata"