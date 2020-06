Francesco Totti era in diretta Instagram con le sue due figlie Isabel e Chanel mentre guardava il Siviglia – prossima avversaria della Roma in Europa League – in TV. All’improvviso, all’interno della chat, si è intromesso Radja Nainggolan. Da lì lo scambio di battute. Totti gli chiede: “Vuoi tornare a Roma?”, con il belga che ribatte con un: “Mi vieni a prendere tu?”. L’ex capitano della Roma non tarda a rispondere: “Eh, ma io non ci sto più” e Nainggolan: “Da te farei pure il giardiniere”. Per un motivo o per l'altro i due non si rivedranno a Trigoria. Purtroppo.