Sotto 2-0 per 2 autogol. Poi la rimonta, firmata Toni, Totti (gol e assist) e Tommasi, infine la beffa, con la tacchettata di Wollscheid che sbuccia la palla e infila Amelia dando un bacio al palo. La sfida tra le leggende di Germania e Italia, giocata a Furth, è finita 3-3: apre le marcature un autogol di capitan Cannavaro, raddoppiano i tedeschi con un altro autogol, questa volta di Panucci, goffo nel salvare sulla linea una conclusione di Klinsmann. Poi, inizia il Totti show.



SECONDO TEMPO - Dribbling, percussioni (a velocità limitata rispetto al passato, ma imprendibile per gli avversari di oggi), assist di esterno dei suoi a Toni, che col destro, a tu per tu con Weidenfeller, non si fa ipnotizzare; poi si mette in proprio, con dribbling e sinistro a bucare ancora il portiere tedesco. Nel secondo tempo tanti cambi, una grossa occasione per Ravanelli servito da Torricelli, e il gol di Tommasi, di testa, che si infila sotto l'incrocio dei pali. Sembra finita, ma poi arriva la beffa firmata Wollscheid. Che rispetto agli altri è giovane, "giovanissimo": è un classe '89.



LA FORMA - Totti il più in forma, Pirlo sempre brillante, così come Perrotta, solito incursore, appesantiti Gattuso e Zambrotta, insidioso Ravanelli, trattore Torricelli. L'Italia sfiora la rimonta leggendaria. Ma ciò che conta è che la Germania, come spesso accade, fa fatica a battere gli Azzurri.