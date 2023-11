Domani l'Italia lascia il ritiro di Coverciano e parte per Roma, dove venerdì sera giocherà contro la Macedonia del Nord. Una delegazione di calciatori della Nazionale con il presidente federale Gabriele Gravina, il capodelegazione Gianluigi Buffon e il ct Luciano Spalletti andranno in visita ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù". Dove dovrebbe esserci anche l'occasione per l'incontro tra Spalletti e Francesco Totti, pronti a fare pace dopo i dissidi nell'ultima stagione passata insieme alla Roma chiusa con il ritiro del capitan nel 2017.