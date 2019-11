Cinque mesi fa Francesco Totti lasciava la Roma. Una conferenza stampa a cuore aperto dove spiega i motivi di un addio sofferto a quella che per una vita è stata la sua casa.Poteva vincere qualche trofeo in più ma ha preferito rimanere per sempre legato alla sua città e alla sua gente. Scelte di vita.- Oggi Francesco ha voltato pagina e continua a seguire la Roma da semplice tifoso. Niente incarichi, zero stress. Si gode la famiglia e il relax dopo una vita di ritiri e partite. Già, ma Totti lontano dal calcio proprio non ci sa stare.. Viaggio di piacere ma non solo per l'ex capitano della Roma, in compagnia della moglie e di alcuni amici.in attesa di capire quale sarà la strada giusta da seguire. Da qualche mesema ancora deve sciogliere alcuni dubbi sul suo futuro. Quello che è sicuro è che la Roma ormai fa parte del passato, Totti volta pagina, ora è pronto per una nuova vita.