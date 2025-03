Totti sul futuro: "Per me c'è solo la Roma. Vorrei un ruolo importante, i calciatori li conosco, so quali scegliere"

Getty Images

Intervenuto in collegamento durante la trasmissione Viva El Futbol con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex bandiera della Roma e della Nazionale,, ha parlato anche del suo futuro e della speranza che nutre in un ritorno alla Roma da dirigente."Noi giocatori siamo una razza un po' diversa dalla normalità. Se mi avessero detto questo è l'ultimo anno avrei accettato serenamente. Però io so con il mio fisico e la mia testa se potevo continuare o meno. E potevo continuare, potevo dare un contributo importante alla squadra".

"Io non faccio il procuratore, non ho neanche il patentino. Cerco di trovare qualche giovane forte e di farli crescere nel migliore dei modi. Tornare nella Roma? Adesso penso a divertirmi, poi se un giorno dovesse venire qualcuno a cercarmi valuterò"."Se valuterei altre squadre o qualche nazionale? Altre squadre avrei difficoltà, per me c'è solo la Roma"."Un ruolo alla Maldini? Vorrei decidere con gli altri, non da solo. Un ruolo importante, per conoscenza del calcio potrei dare un contributo, essere utile. Fortunatamente i calciatori li conosco, so quali scegliere. L'importante è sapere il budget. Devi essere bravo".