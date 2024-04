Totti torna a giocare a calcio! Si unisce alla Kings World Cup di Piqué: cos'è, dove, quando e con chi gioca

L'ex fuoriclasse della Roma e Campione del Mondo, sarà giocatore e capitano degli Stallions, la squadra che rappresenterà l'Italia nel Mondiale che si terrà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno. Ad aiutarlo nella corsa alla coppa c'è il content creator Tumblurr, streamer che conta 2,5 milioni di follower tra tutti i social, che ne fanno uno dei più seguiti in Italia.

Totti raggiunge gli altri grandi nomi della storia del calcio presenti nella competizione, dal Presidente Ibrahimovic ai campioni Neymar Jr, Gotze, Hazard e Rio Ferdinand, e l'Italia si unisce alle 32 squadre che si affronteranno in Messico.Vi parteciperanno 32 squadre, 20 delle quali proveniente dalla Kings League di Spagna e da quelle delle Americhe. Le restanti 12 squadre, che verranno da altri Paesi, verranno annunciate nelle prossime settimane. Il torneo si svolgerà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno. La squadra che si aggiudicherà il trofeo vincerà un premio in denaro di 1 milione di dollari.

Una leggenda italiana difenderà ancora una volta il suo paese.



Benvenuto, @Totti. pic.twitter.com/ja2y6Yzx6P — Kings League Italia (@KingsLeague_IT) April 8, 2024

Il primo, in veste di capitano e giocatore, e il secondo, in qualità di presidente del team, guideranno l’Italia durante il torneo che si svolgerà dal 26 maggio all'8 giugno in Messico.

Alla parata già annunciata di stelle e di fenomeni della Kings World Cup si aggiunge una delle più grandi leggende del calcio mondiale e degli Azzurri, con oltre 600 presenze e 250 gol con la maglia della Roma. Dopo essersi ritirato dal calcio professionistico nel 2017,. Con più di 1,2 milioni di follower tra i suoi canali Youtube e Instagram, e insieme a Il Capitano, avrà la responsabilità di condurre la squadra italiana alla gloria e sollevare il trofeo della Kings League.

La Kings World Cup vedrà anche la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale, dal presidente Zlatan Ibrahimovic al campione del mondo Mario Götze e le stelle Neymar Jr e Hazard, oltre ai content creator provenienti da diversi Paesi come Amine, Gaules, Ibai e molti altri.La Kings World Cup 2024 è parte del mondo della Kings League, che ora porta la competizione al livello successivo con la sua prima edizione globale. Dal 26 maggio all’8 giugno, 32 squadre giocheranno per la storia e per un montepremi da 1 milione di dollari.In Messico, parteciperanno 10 squadre dei Kings di Spagna, 10 delle Americhe e 12 ospiti provenienti da diversi Paesi.Questa competizione di calcio a 7 porta il bel gioco in una nuova dimensione, con regole che rendono le partite più divertenti ed emozionanti”.