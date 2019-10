La Roma oscura Francesco Totti. Il Ceo giallorosso, Guido Fienga, lo ha nominato nell'Assemblea dei soci di di ieri, spiegando che le porte per l'ex capitano ed ex dirigente sono sempre aperte, ma nei fatti si evita di 'rendere pubblico' Italia. Già, perché il Pupone era allo stadio domenica sera, nella sfida contro il Milan, non è mai finito sul maxischermo.



L'ex numero 10 è tornato all'Olimpico per la prima volta dal suo addio su invito di Giovanni Malagò, presidente del Coni. Arrivato pochi minuti prima dell'inizio della gara vinta da Dzeko e compagno, sedutosi in tribuna autorità distante dai dirigenti giallorossi, è andato via di corsa poco prima del termine della gara. In tutto questo tempo, come riporta il Corriere dello Sport, non è stato mai ripreso: le immagini che passano sul maxischermo fanno capo a una regia interna e si è deciso di non riprenderlo. Il motivo? Evitare il saluto e gli applausi fragoroso del popolo romanista. Un po' quello che successe la scorsa stagione a San Siro con Icardi, al contrario però: non riprenderlo per evitare i fischi.