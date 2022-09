A poche ore dal suo 46° compleanno, e dopo settimane in cui il suo nome è stato legato solo a vicende di gossip, Francesco Totti torna in campo. Lo farà lunedì, all’Orange Futbolclub, a due passi dallo stadio Olimpico. E, ironia della sorte, la sua avversaria nella Supercoppa organizzata dalla Lega Calcio a 8 sarà la Roma. Tra i suoi compagni altri grandi ex come Aldair, Pizarro e Aquilani.