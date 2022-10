Francesco Totti cambia maglia. No, nessun passaggio a chissà quale squadra. Lo storico capitano trasloca dalla sua Roma sud a Roma nord. Un cambiamento epocale per chi è nato a San Giovanni ed è cresciuto tra Trigoria e l'Eur. Ma l’amore, si sa, può mettere in discussione qualsiasi certezza. Come riporta The Roman Post, Totti traslocherà vicino casa di Noemi Bocchi che abita da tempo a via Cortina d’Ampezzo. Pare che Francesco abbia comprato casa all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, piena zona Vigna Clara.