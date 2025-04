Totti: "Vorrei Ancelotti o De Zerbi alla Roma. Sceglierei Nico Paz, spero il club investa per riprendere Frattesi"

Redazione Calciomercato

L'ex bandiera e capitano della, è tornato a parlare dai canali di Betsson di cui è brand ambassador rispondendo alle domande di Fabrizio Romano. Fra i tanti temi trattati c'è anche quello della panchina giallorossa, con i profili di Carloe Robertoindicati come quelli ideali, e con due obiettivi fissati per rinforzare la squadra:“Quella era una giornata particolare. Noi giocatori non vorremo che arrivasse mai. Purtroppo però c’è un inizio e una ne. L’ho vissuta tranquillamente ma allo stesso tempo ero molto emozionato e contento di vivere una giornata dedicata interamente a me. Non è mai finita quella serata”.

“È il sogno di tutti i ragazzi. Le possibilità sono pochissime e quando ci sei cerchi di entrare in quel contesto. L’abbiamo vissuta come tutte le altre serate, non pensando che fosse la finale del Mondiale. Nessuno dormiva la sera prima. Io e Gattuso abbiamo giocato a carte fino alle 6 di mattina. L’adrenalina era tanta. Era un contesto troppo grande però è indimenticabile”.“Quando l’arbitro ha fischiato, c’è stato un momento in cui tutti i giocatori si sono allargati. In quel momento ho trovato una prateria e mentre camminavo fino al dischetto, pensavo di poter fare il cucchiaio ma ero titubante. Dopo il rigore sapevo che la partita sarebbe finita perciò era troppo complicato. Me la sentivo ma non ero troppo convinto. Il portiere era enorme, come van der Sar. Alla fine ho calciato forte ed è andata bene”.

“No, ne sono rimasto fuori. C’era la società che parlava con lui visto che era in ottimi rapporti con Sensi. Lui non voleva vendermi a nessuno. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per tenermi. Nella sua gestione non avrebbe mai accettato una mia cessione. Mi reputava il suo figlio maschio. Milan e Inter spingevano più di tutte. Dopo la prima riunione con il presidente però gettavano la spugna”.“Non esiste un aggettivo per descriverlo. È stato un padre, un fratello, un amico, tutto. Mi ha gestito un campo e fuori. Mi ha aiutato nei momenti difficili. Tutt’ora abbiamo un grandissimo rapporto. Sono cose che ti porti fino alla fine. Siamo cresciuti insieme a San Giovanni e poi nel settore giovanile. Dio ha voluto che facessimo tutto questo percorso insieme. Dentro la Roma Vito è una risorsa, una forza della natura”.

“Il rapporto che ho con lui extra campo e bellissimo. Gli auguro il meglio per la sua nuova avventura che sappiamo non essere semplice. Lo vedo voglioso e determinato. Ho visto che ha buoni margini di miglioramento. Parla bene l’inglese, è un comunicatore. Penso che possa avere un grande futuro da allenatore”.“Spero che possa venire Ancelotti che è sempre stato tifoso. Penso sia arrivato il momento giusto. L’ho visto tempo fa quando sono andato a trovare alcuni giocatori. Un discorso è sentirlo al telefono, dal vivo invece riesci a dirgli altre cose.

"Mourinho lo prendrei sempre, per quello che è il mio pensiero. È un nome che sta in cima ai miei desideri. Per vincere servono grandi personaggi e lui ha fatto la storia del calcio. Mi piacerebbe molto lavorarci. È uno che non ha peli sulla lingua. Mi faceva piacere giocarci contro. Le persone che hanno avuto la fortuna di essere stati allenati da lui mi hanno confermato il mio pensiero. Ti fa stare bene e ti difende”.“Se dovessi scegliere un allenatore giovane punterei su De Zerbi. Ha grandi doti e visioni di come impostare la squadra. È un ragazzo eccezionale, ci mette l’anima. Se dovessero prendere un altra strada mi piacerebbe lui”.

"Un giocatore che vorrei alla Roma? Non mi viene un nome specifico. Punterei su un giovane come Nico Paz. Mi piace, è estroso e cattivo allo stesso tempo. Il Real ha fatto la scelta migliore. Ritornerà a Madrid e diventerà tra i migliori al mondo”.“Tutt’ora ho l’agenzia ma non ho il tesserino da procuratore. Cerco di trovare talenti. Non mi piace andare in giro a prendere quelli che hanno già una storia. Cerco ragazzi giovani per farli crescere nel migliore dei modi spiegandogli veramente com’è il calcio. Il problema in questo momento non sono i ragazzi ma le famiglie. Anche per chi ha talento, il problema è interfacciarsi con i genitori. Tutti credono che il proprio figlio sia il migliore”.

"Stiamo parlando di uno dei giovani più forti in circolazione a centrocampo. Lui è tifoso della Roma, spero che su di lui possano fare un grande investimento. Sarebbe un sogno per lui e per i tifosi. Ogni volta che entra fa il suo, con la voglia e la testa giusta”.“Credo sia quasi impossibile ripetere il mio percorso. Ho vestito un’unica maglia nonostante i tanti alti e bassi, non è semplice gestire tutto. Difficile trovare giocatori che vogliano restare in un club per così tanti anni”.“L’unico rimpianto è non aver giocato con Ronaldo ‘Il Fenomeno’. Per me era il più forte di tutto, più di Messi e Cristiano Ronaldo. Nel periodo tra Barcellona e Inter, levato Maradona che è il calcio, c’è R9”.

“Pizarro aveva qualcosa in più rispetto a tanti altri. Lo reputavano un buon giocatore, ma chi sa di calcio vedeva quanto spostava”."Ce ne sono stati tanti a Roma. Dal lunedì al sabato erano fortissimi, poi quando sali le scalette dell’Olimpico… Non voglio fare nomi, in una recente intervista li ho fatti e ho scatenato il putiferio”.