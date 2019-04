Prima della gara contro la Sampdoria, Francesco Totti ha parlato a DAZN di Zaniolo: "In questo momento si parla un po' troppo di Zaniolo, ha un contratto lungo con la Roma. Cercheremo di rispettarlo, meno se ne parla e meglio è. Non pensiamo ai singoli, ma al gruppo che è fondamentale. De Rossi allenatore aggiunto con la Fiorentina, come lo vedo da tecnico? Se dovesse fare l'allenatore, non sarebbe la cosa migliore incitare la squadra o incamponirsi con qualche compagno... Da romano e romanista ha qualcosa in più, conosciamo il suo carisma. È un giocatore che serve alla Roma, poi ci piace vederlo così".