L'Inter lo ha seguito, lo segue e in questo mese di ottobre ha già programmato un'altra missione. Ma Lucas Tousart è un obiettivo sempre più complicato per qualsiasi club italiano, nerazzurri compresi, vista l'ultima mossa al rialzo da parte dell'Olympique Lione. Merito del vulcanico presidente Aulas, protagonista di un'offerta in questi giorni già accettata dal centrocampista francese classe '97 che i nerazzurri tengono d'occhio da tempo: rinnovo fino al 2023, nessuna clausola e ingaggio notevolmente ritoccato.



MURO ALTO - Tradotto, un muro altissimo per l'Inter e per le società inglesi che hanno già mosso passi verso questo centrocampista ritenuto ideale in una mediana a due e in grande crescita da diversi mesi. Tousart promette bene, non a caso Piero Ausilio lo monitora da tempo e avrebbe provato volentieri ad avanzare un'offerta più per giugno che per gennaio. Ma Aulas non ha intenzione di vendere, il Lione prepara già l'annuncio del rinnovo del proprio talento che adesso risulterà ancor più blindato. Spendere 35 milioni potrebbe non bastare, troppi per un ragazzo di qualità e potenziale ma ancora non totalmente considerabile un investimento sicuro. Tousart oggi è un desiderio complesso, più di un obiettivo facilmente realizzabile.