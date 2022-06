L'Atalanta non è intenzionata a riscattare dalla Juventus Merih Demiral. Il difensore turco classe 1998 sembra sempre più vicino a far ritorno a Torino. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport però Madama sarebbe pronta a cederlo nuovamente. Per il difensore ci sarebbe l'interesse di alcuni club di Premier League.