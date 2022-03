Il presente contro quello che forse sarà il suo futuro: per Gleison Bremer la partita tra Torino e Inter in programma domenica sera non sarà una gara come le altre. Il brasiliano si sta rivelando in questa stagione uno dei migliori difensori del campionato e non è un mistero che la squadra nerazzurra abbia posato i propri occhi su di lui.



Anche domenica sera Bremer, che avrà il compito di frenare gli attaccanti dell'Inter, sarà l'osservato speciale dei dirigenti nerazzurri.