Da Dimaro,, con l'obiettivo di tenere le questioni di mercato il più lontano possibile dalla squadra e poter così dedicarsi soltanto al campo. Mae diventerà argomento di strettissima attualità, non appena il capitano raggiungerà i suoi compagni una volta concluse le meritate vacanze post-Europeo.- Ad oggi infattie ad accettare un nuovo contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali (guadagna tra i 4,5 e i 5 milioni di euro),che impongono un drastico taglio dei costi. Al momento, non si registrano inserimenti pericolosi da parte di altre società, soprattutto dall'estero, ma non è un mistero che Maurizio Sarri sia un suo profondo estimatore e che la Lazio potrebbe farci un pensiero in caso di addio di Correa e in attesa di capirne di più sul futuro di Luis Alberto. Da quanto filtra dal club azzurro,, qualora ce ne fosse bisogno. Un clima di freddezza che ovviamente non favorisce il dialogo tra le parti e che rischia di inaugurare la stagione con delle ombre. Nonostante i tentativi di Spalletti di fare da pompiere e spegnere l'incendio, il rinnovo di Insigne resta una grana bella grossa e soltanto le prossime settimane diranno quale sarà la soluzione del caso.