Zinedine Zidane è stato raggiunto negli ultimi giorni da tante chiamate dei colleghi. "Marotta è andato via... ma allora vai alla Juventus?", domande dirette e più di un sms. Tutto nasce dalle voci già nate in estate dalla Spagna: Zizou nel mirino bianconero, in dirigenza come totem dopo l'esperienza straordinaria sulla panchina del Real Madrid. Nuove vesti, stesso obiettivo: vincere la Champions League. Ma Zidane non ha mai realmente preso in considerazione un cambio di ruolo né ha mai ricevuto proposte dalla Juventus, questo quanto ha spiegato in questi giorni a chi gli sta vicino.



ANCORA PANCHINA - Zizou ha avuto contatti amichevoli con Andrea Agnelli, questione di rapporti e non certo una novità da quando il francese è rientrato nel calcio dalla porta principale accomodandosi sulla panchina delle merengues negli anni scorsi. Ma non si è mai arrivati a proposte dirette o idee dirigenziali concrete: la Juve lo vorrebbe con sé volentieri, sa perfettamente però che sarebbe una figura troppo ingombrante per Allegri in primis e soprattutto che ad oggi le idee di Zidane sono altre. Le tentazioni non sono mancate, offerte dagli Emirati per uno stipendio anche superiore ai 15 milioni di euro; Zizou ha detto no, vuole soltanto allenare e farlo ai massimi livelli. Aspetta un'occasione in Premier League, sa che il PSG ci penserebbe per la prossima estate ma vuole l'Inghilterra; il Manchester United potrebbe diventare soluzione ideale, Zidane lo sa, attende e intanto prende tempo. L'idea di fare il dirigente non lo stimola, vuole allenare e vincere il campionato in più paesi diversi. Ma soprattutto, riprendersi la 'sua' Champions. Con buona pace della Juve...