Tra la Roma e Gianluca Petrachi non è ancora finita. Prosegue infatti la battaglia legale tra il club giallorosso e l'ex direttore sportivo a distanza ormai di quasi un anno (era il 15 luglio 2020) dal suo licenziamento per giusta causa. La sentenza del 12 febbraio scorso, che giudicava illegittimo l'allontanamento dell'ex dirigente e determinava un imprecisato risarcimento a suo favore - poi fissato in 5 milioni di euro nel caso in cui avesse potuto portare a termine l'incarico e 100.000 euro di spese processuali - è stata oggetto ieri di un altro dibattimento presso il tribunale del Lavoro di Roma.



Secondo quanto ricostruisce Il Tempo, l'udienza di ieri si è svolta proprio per rideterminare l'esatto importo che la Roma dovrà versare a Petrachi (i termini esecutivi per la precedente cifra sono scaduti in data 31 marzo) e sarà comunque necessario un nuovo appuntamento in aula per trovare la soluzione più adeguata. A quel punto, la società giallorossa dovrà corrispondere al suo ex collaboratore quanto dovuto nei tempi stabiliti, per non correre il rischio di incorrere in una violazione delle Norme Organizzative Interne della Figc e in un esposto presso la giustizia sportiva di Petrachi. Uno scenario che inaspirebbe ulteriormente lo scontro tra le parti, al momento poco propense e raggiungere un accordo extragiudiziale.