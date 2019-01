Avanti col Cholo. L'Atletico Madrid non vuole perdere Diego Pablo Simeone. Il club spagnolo sta gettando le basi per blindare l'allenatore argentino con un nuovo contratto. L'accordo attuale scade al termine della prossima stagione, a giugno 2020. Ma le parti hanno già avviato la trattativa per prolungarlo per altri due anni fino al 2022. La fumata bianca è attesa dopo l'incontro in programma a breve tra l'amministratore delegato Miguel Angel Gil Marin e Natalia Simeone, sorella e agente del Cholo.