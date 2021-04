"Andrea sa giocare e ha forza, sotto la punta può legare il gioco e proteggere tanti paloni palloni. È un finto lento, quando prende velocità può fare bene". Bastano queste poche parole per capire. Una valutazione che in questa stagione ha portato l'allenatore ad affidarsi spesso al centravanti classe '95, che meno di un anno fa in molti vedevano come quarta o quinta scelta nel ruolo, dietro ai vari Osimhen, Mertens, Milik e Llorente.tra infortuni e rapporti tesi tra qualche suo compagno e la società.nella parte centrale della stagione, quando ha avuto più continuità, uniti a un lavoro di sacrificio continuo per i compagni di squadra. Questi i numeri e le caratteristiche di Petagna, qualità che hanno attirato anche l'attenzione di diverse squadre. Come la, che già lo seguiva ai tempi della Spal e, che era a un passo dall'Inter. Saltato lo scambio con Sanchez,, quando il bosniaco probabilmente lascerà la Capitale.Di fronte a sé, però, i giallorossi hanno trovato un muro. Quello alzato dal, quando lo acquistarono per circa 16 milioni di euro. Gli infortuni lo hanno penalizzato in questa stagione, ma non stanno influenzando l'opinione del ds Giuntoli e dei suoi collaboratori:, unico per caratteristiche nella rosa azzurra. In attesa di capire chi sarà l'allenatore e come cambierà la squadra sul mercato, si ripartirà da questa certezza.