Tra le novità di Dazn per la nuova stagione c'è il virtual coach, che analizza il rendimento dei giocatori durante la partita. Gli addetti ai lavori avranno così a disposizione in tempo reale e durante la settimana dati, statistiche, indicatori temporali, tecnico-tattici e fisici grazie al virtual coach sviluppato da Math&Sport ( start up nata nel 2017 e partner della Lega Serie A). Inoltre, l'indicatore aggregato Power Index farà una valutazione di ogni giocatore.