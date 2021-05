. A cercarle con un minimo di lena attraverso Transfermarkt se ne trova abbondanti tracce. E poi basta aspettare la pubblicazione dei bilanci annuali delle società di calcio per verificare se l'impressione fosse veritiera.. E perché mai due società di calcio dovrebbero scambiarsi calciatori della Primavera mentre è in pieno corso la stagione agonistica?È quello che ci siamo chiesti un anno fa, passando al setaccio i trasferimenti avvenuti durante la finestra di mercato di gennaio 2020., che in quel momento erano entrambe in Serie A: due calciatori dall'Emilia verso il Salento, altri due instradati sulla rotta inversa. Da Lecce a Parma vengono spostati i difensori Matteo Cucci Michele Laraspata , entrambi classe 2001. Da Parma a Lecce vengono spostati gli attaccanti Alessio Piazza Leonardo Trezza , entrambi classe 2002.. Nel frattempo arriva anche la pandemia e sconvolge anche i circuiti del calciomercato. Ma gli affari realizzati restano realizzati, così come rimangono accese le curiosità pre-pandemia. Che finalmente trovano qualche risposta dopo la pubblicazione dei documenti contabili ufficiali delle due società interessate.. Sul versante leccese, Piazza ha giocato soltanto le prime 6 partite del campionato Primavera 2, mettendo a segno 1 gol. Dalla settima giornata in poi, riferisce la scheda di Transfermarkt, soltanto panchine o non convocazioni. Per quanto riguarda, ha messo insieme 8 partite (con nessun gol segnato) e mostrato un andamento opposto rispetto a Piazza: quasi inutilizzato nella prima fase del torneo, chiamato più spesso in casa nelle gare recenti. Per quanto riguarda il versante parmense,ha giocato 9 partite in Primavera 2 conquistando un posto da titolare dopo un inizio stentato. Per lui 0 gol, ma poiché parliamo di un difensore il dato non pesa.. Nel mese di ottobre 2020 è stato mandato in prestito al, Serie C, dove ha giocato soltanto la prima partita possibile (90' contro la Turris), poi stop. Quindi a gennaio è stato rimandato al Parma, che lo ha immediatamente girato all', club del massimo campionato maltese.– Ma quanto sono costati i diritti economici dei quattro calciatori? E quanto hanno fruttato alle società cedenti in termini di plusvalenze? Dal bilancio dell'U. S. Lecce S.p.A. al 30 giugno 2020 ricaviamo gran parte delle indicazioni necessarie. La società salentina ha ceduto al Parma i diritti economici di, perché Cucci e Laraspata provenivano dal settore giovanile e dunque il loro valore contabile netto era 0 euro.Vanno aggiunti altri due dettagli. Il primo:. Il secondo: come si può leggere dalla tabella riprodotta qui sotto,Dal documento contabile del Lecce veniamo a sapere quanto avrebbe “speso” la società giallorossa per i due giovani provenienti da Parma:. A quanto ammonta la plusvalenza del Parma? A questa domanda possiamo rispondere per induzione, poiché la situazione dei documenti di bilancio del Parma è peculiare. L'ultimo documento pubblicato dal vecchio Parma Calcio 1913 risale al 30 giugno 2019. Poi c'è il bilancio presentato dal nuovo Parma Calcio 1913, quello della proprietà Usa. La cui scadenza è stata spostata dal 31 dicembre 2020 e copre soltanto il periodo 1° settembre-31dicembre 2020. Notizie sui precedenti 14 mesi di esercizio? Se ne riparlerà. Sta di fatto che i dati sul doppio scambio col Lecce avrebbero dovuto essere menzionati nel bilancio della vecchia società al 30 giugno 2020. Il bilancio della nuova società non ne fa menzione.@pippoevai