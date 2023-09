Se a stupire gli appassionati, nel corso di queste ultime settimane, sono state le prestazioni di Lamine Yamal con il Barcellona (esordiente con la Spagna alla giovane età di 16 anni e 57 giorni, rubando il primato al compagno di squadra Gavi), ecco cheAncora adolescente, il giocatore nato a Pikine il 7 giugno del 2008 assaggia il palcoscenico del calcio internazionale con la divisa dei Leoni della Teranga. L’occasione è nata nel match valido per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa – che si disputerà a gennaio – tra lo stesso Senegal e il Ruanda.Stracciato, per così dire, il primato di Martin Odegaard – capitano dell’Arsenal – che esordì con la Norvegia a 15 anni e 293 giorni. Un primo impatto con il mondo del calcio dei grandi che lo proietta già tra i grandi profili per il futuro all’interno del calciomercato internazionale. Ma conosciamolo di più.Il suo esordio ha sicuramente lasciato un’impronta indelebile, tanto che la stessa CAF, con un comunicato ufficiale, si è voluta esprimere in merito: “” . Un investimento non di poco conto, se a parlare è la stessa federazione per la quale giochi. Ma del suo talento, in realtà, se ne parla già un gran bene da qualche mese. Ala sinistra capace di spaziare su tutto il fronte offensivo,Veloce, tecnico, leggero sul manto erboso, tutte caratteristiche essenziali per un giocatore di fascia.6 partite, tra gironi e fase finale, e 6 vittorie. Un cammino spedito, limpido che ha visto la compagine giovanile senegalese laurearsi campione del continente, per la prima volta nella storia., durante la lotteria dei penalty, contro il Burkina Faso. Ma non finisce qui perché nella corrente stagione ha debuttato anche nella CAF Champions League, con la sua squadra, il Generation Foot. Non vi ricorda niente?Esattamente,, ex Liverpool e Bayern Monaco, attualmente in forza all’Al-Nassr. Stesso ruolo, stessa nazione, stesse caratteristiche di gioco, stessa altezza (1,74m), stesso radioso futuro?, direttore del marketing e membro fondatore ha voluto esprimere la sua opinione in una recente intervista:Da solo, Sadio ha fatto la differenza qui da noi, consentendoci quasi di conquistare la promozione prima della partenza verso Metz.”. Il paragone è pressoché scontato e il destino può essere simile., pronto a prelevarlo, come fu nell’estate del 2011 con Mané, dal Generation Foot e a dargli un’occasione per affacciarsi al calcio europeo., come filtra dai media transalpini vicini alla vicenda, e, al raggiungimento della maggiore età, scrive L’Equipé,, a So Foot: “. È il nostro club partner, che ha lanciato le carriere di molti senegalesi. Sadio Mané, che è il suo modello, parla molto con Amara. L'altro giorno gli ha detto: ‘Firma con il Metz, non te ne pentirai. Sono anche passato attraverso la terza divisione con questa squadra e guarda dove sono ora. I grandi club saranno sempre lì se non si bruciano le tappe" .Tappe, dunque. Fondamentale fare un passo alla volta.. Nel taccuino di Florentino Perez è spuntato anche il suo nome, sempre pronto a visionare i migliori talenti in giro per il globo, come dimostrano i vari affari in Brasile, ultimo in ordine cronologico Endrick dal Palmeiras.