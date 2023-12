Una finale, persa, che potrebbe essere la sua ultima presenza. Giorgio Chiellini ha concluso sabato scorso la sua stagione, giocando la finale di MLS Cup con il suoi Los Angeles FC contro Columbus Crew, che ha vinto 2-1. Un back to back sfumato per il difensore, dopo il titolo conquistato un anno fa, che precede il ritorno di Chiellini in Italia. Intanto per un periodo di stacco, per riposare e ricaricarsi con la sua famiglia, e anche per riflettere sul suo futuro. Per decidere cosa fare nei prossimi mesi, se tornare negli Stati Uniti per giocare ancora una stagione con LA o se cominciare una nuova carriera. Non da allenatore, non con una panchina, ma da dirigente e con una scrivania. Con la Juventus che lo aspetta...