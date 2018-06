Per la cessione di Stefano Sturaro al Genoa si ragiona, con qualche spiraglio in più rispetto ai giorni scorsi. Il centrocampista sta bene alla Juve e guarda con simpatia a un'eventuale esperienza all'estero, ma allo stesso tempo non disdegnerebbe un ritorno da protagonista nel club dove è cresciuto. Nel gran traffico del centrocampo della Juve, lo spazio per lui potrebbe ridursi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c'è però un ostacolo che oggi renderebbe difficile l'operazione: è l'ingaggio del giocatore di 1,5 milioni, troppo lontano dal tetto massimo che si impone il club di Preziosi.