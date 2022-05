, dal punto di vista sportivo e societario.e i rossoneri sono entrati nell'ultimo segmento di questa bagarre con il destino ancora tra le mani, visti i due punti di vantaggio mantenuti con la vittoria sofferta contro la Fiorentina. Non c'è tempo però per godersi il pomeriggio di San Siro, c'è da preparare il prossimo impegno e una trasferta, quella di, delicatissima per le sorti del campionato. Il primo di tre turni, calendario e classifica alla mano, apparentemente favorevoli all'. Stefano Pioli ha ribadito dopo il successo sulla Viola l'importanza dell'aspetto mentale nella crescita avuta dal Milan e proprio su questo dettaglio si concentreranno gli sforzi in vista del confronto con l'Hellas, perché se è vero che sulla carta i rossoneri possono 'giocarsi' anche un pareggio nelle ultime tre giornate trovandosi avanti negli scontri diretti con l'Inter,, squadra scossa dall'esonero di Mazzarri e potenzialmente ancora invischiata nella lotta salvezza.Un weekend di fuoco che potrebbe però essere preceduto da novità importanti per quanto riguarda la trattativa trae il futuro del club:con il completamento di tutte le carte, primo passo per arrivare poi al fatidico(prima dell'estate) e completare il passaggio del Milan al fondo del Bahrain per. Un passaggio importante, assieme all'esito della lotta scudetto, per cominciare a delineare le prossime strategie anche sul mercato. Il lavoro di(e dinell'area scouting) è stato apprezzato anche da Investcorp ed è dunque molto probabile la conferma in blocco della dirigenza nell'area sportiva, che nel frattempo porta avanti alcune operazioni 'macro' come i rinnovi dio i contatti per. Tante altre situazioni, tuttavia, dovranno arrivare sul tavolo delle discussioni nel corso delle prossime settimane: i prolungamenti con adeguamento per, tra le note più positive della stagione, o ancora il futuro die quello di, fino alle scelte sulla trequarti e gli esterni d'attacco, con la fascia destra come nodo principale. Tante situazioni in attesa di passi in avanti, molto passa da questa settimana: tra Verona Investcorp, sette giorni roventi per il futuro del Milan.