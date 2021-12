Il presidente del Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, ha rilasciato una lunga intervista al sito Sport Press 24 parlando dall'acquisto del club fino agli obiettivi del club turco. Il presidente è tornato sull'acquisto di Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, dicendo: "Marek Hamšík viene trasferito prima di esaminare diverse cose, perché stiamo passando a una strategia che abbiamo determinato, come ho detto prima. Poi abbiamo parlato con Marek Hamsik. Abbiamo visto che la sua ambizione e i suoi obiettivi corrispondevano ai nostri". Infine, il proprietario delle Tigri ha parlato del mercato dicendo che in rosa potrebbe esserci spazio per un terzo calciatore greco in rosa, e i media turchi sono convinti sia Georgios Kyriakopoulos del Sassuolo.