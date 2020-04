Tradito prima dal Marsiglia, la squadra del suo cuore e della sua città, poi da quel crociato che nell'estate 2018 ha probabilmente frenato la sua rapida ascesa. Segni di un destino che per- avevano prospettato un futuro importante: è bastata la sua prima vera annata da titolare in Ligue 1 per affermarsi come uno dei migliori prospetti del calcio francese e attirare l'attenzione di diversi club europei. Tra cui ilche, secondo indiscrezioni provenienti da Oltralpe, èdopo aver inseguito il giocatore anche nell'ultima sessione di mercato.- Figlio di genitori guineani, cresciuto nel sobborgo di Benza con la, sua mamma lavorava invece come addetta alle pulizie e alla mensa del liceo La-Fourragère, dove studiavano i ragazzi del settore giovanile dell'OM. A 6 anni, assiste alla prima partita allo stadio, dove ammira le giocate funamboliche di Nasri e Ribery, ma il suo idolo era e resta il bomber senegalese Mamadou Niang.. Nemmeno quando gli viene diagnosticata la sindrome di Osgood-Schlatter - che gli crea un rigonfiamento al ginocchio che lo tiene ai box per 9 mesi - la sua scalata si arresta. A tradirlo è proprio il suo Marsiglia, che prima gli promette il primo contratto semi-professionistico e poi non mantiene, inducendo Simakan ad andarsene dopo un lungo tira e molla.La delusione è tanta, ma servirà a fortificare ulteriormente la tempra del ragazzo, che rivede la luce solo, bruciando la concorrenza del Tolosa. Una nuova ripartenza per sognare in grande, ma. La lunga riabilitazione, qualche spezzone di partita in Europa League e nel finale della stagione 2018/2019, poi il tecnico dello Strasburgo Thierry Laurey lo lancia senza indugi all'inizio dell'annata sportiva tuttora in corso ed è successo.e la sensazione di trovarsi di fronte a un giocatore con qualcosa in più. Marcatore puro,, ancora di più nei contrasti aerei. Può e deve migliorare sul piano della pulizia tecnica e dell'impostazione.durante tutta la stagione e ha manifestato il suo interesse, alla pari di Borussia Dortmund, Tottenham efondato su giovani di sicuro avvenire. Che sia proprio Simakan il primo "sgarbo" del Professore al club tedesco?