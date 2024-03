Tragedia a Bologna con una mamma e tre bambini morti, Motta: 'Dobbiamo dare un segno di vicinanza'

Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per la terribile tragedia di via Bertocchi. A Giulia Maria, Mattia Stefano, Giorgia Alejandra e Stefania Alexandra vanno i nostri pensieri, ai familiari le nostre più sentite condoglianze — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) March 15, 2024

Lutto terribile per la città di, dove in mattinatascoppiato in una palazzina di periferia. Thiago, allenatore del Bologna, non ha mancato di dedicare alcune parole alla famiglia colpita parlando a Sky prima della gara in casa dell'Empoli che apre il 29esimo turno di Serie A:"Parliamo tanto di calcio, ma a volte dimentichiamo la nostra vita. Un pensiero alla famiglia per questa tragedia, siamo vicini ai familiari. Dispiace tantissimo, la vita continua ma noi in questi momenti dobbiamo dare un segno di vicinanza".