Tragedia a Nocera Inferiore, dove è stato trovato senza vita a causa di un malore il corpo di Seid Visin, 20 anni, promessa del calcio etiope, in passato nelle giovanili del Milan e del Benevento. Aveva smesso per dedicarsi allo studio, come racconta La Repubblica, e giocava nella Serie D di futsal nell'Atletico Vitalica, che lo ha ricordato attraverso i propri canali ufficiali.