Tragedia Casteldaccia (Pa), la Figc dispone un minuto di silenzio su tutti i campi nel weekend

55 minuti fa



In memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA), il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.



COSA E' SUCCESSO - ​Cinque operai sono morti mentre lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia (Palermo): erano quattro tecnici della Quadrifoglio Group, azienda che opera per conto di Amap, la municipalizzata che gestisce le condotte idriche e fognarie in provincia. E un interinale della Amap stessa. Un altro lavoratore, Domenico Viola di 62 anni di Partinico è stato intubato dal personale del 118, portato al Policlinico di Palermo in condizioni gravissime, e poi ricoverato in Rianimazione. È in coma. Gli altri tre operai sopravvissuti sono Giovanni D'Aleo, Giuseppe Scavuzzo, 39 anni e Paolo Sciortino, 35 anni. Il primo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, gli altri due al pronto soccorso di Termini Imerese. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Le vittime intervenivano nei cunicoli dell’impianto di sollevamento delle acque reflue per la manutenzione e sarebbero rimasti soffocati dall’«idrogeno solforato» (come ha confermato poco fa il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra).