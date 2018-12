Il giovane Michele Fiscaletti si è svegliato dal coma e ha ringraziato Francesco Totti: "Ci vediamo a Trigoria". Dopo che era rimasto ferito nella tragedia della discoteca la Lanterna Azzurra di Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta, gli amici avevano lanciato un appello all'ex capitano della Roma di cui il ragazzo di 17 anni è grande tifoso, e Totti aveva risposto presente con un video dicendo di aspettarlo presto a Trigoria. Fiscaletti, risvegliatosi, ha mandato un video, pubblicato da Il Tempo, in cui ringrazia Totti per il messaggio e dice di aspettare sue indicazioni per andare a trovarlo.