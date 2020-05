Il 29 maggio 1985, esattamente trentacinque anni fa oggi, allo stadio Heysel di Bruxelles, la gioia per una finale si trasformò in una tragedia poco prima del fischio d'inizio di Juventus-Liverpool, cambiando per sempre il mondo del calcio: morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600.



Una delle vittime di quella serata da incubo era originaria di Bergamo, aveva solo 25 anni ed era l'ultimo di 11 fratelli. Francesco Galli, carpentiere di Calcio, era juventino e stava coronando il suo sogno di vedere dal vivo una finale di Coppa dei Campioni: come ricorda L'Eco di Bergamo di oggi, il giovane bianconero era partito nella notte fra martedì e mercoledì, subito dopo aver giocato da mediano nella Amatori Kals una gara di un torneo notturno.