Tra i sopravvissuti alla tragedia del Ponte Morandi di Genova, nella quale hanno perso la vita diverse decine di persone, c'è anche l'ex portiere del Cagliari Davide Capello, 30 anni, oggi vigile del fuoco a Savona. La vettura dell'ex calciatore è precipitata per circa 30 metri, incredibilmente senza provocare conseguenze fisiche al suo occupante: "Prima ho sentito un rumore, poi è crollato tutto. Sono un miracolato, stavo andando a Genova, ero sul ponte. Ho sentito un rumore, poi il crollo. Trenta metri di volo e poi l'auto si è incastrata tra le colonne e le macerie. E' incredibile, non ho un graffio. Percorrevo spesso quella strada, una delle più trafficate d'Italia. Ho visto la strada sprofondare, è stato uno spavento enorme. Non so come la mia macchina non sia stata schiacciata", ha dichiarato a SkyTG 24.