Doveva trattarsi di un gesto di sensibilità in memoria delle vittime della tragedia di Genova dello scorso 14 agosto, è diventato invece un altro tema di scontro e dibattito nel calcio italiano. Parliamo della decisione della Lega di Serie A di rimandare le partite della prima giornata di campionato che coinvolgono le due formazioni del capoluogo ligure, il Genoa, impegnato sul campo del Milan, e la Sampdoria, di scena a "Marassi" contro la Fiorentina. Diversamente dalle indiscrezioni emerse ieri verso l'ora di pranzo, non viene differito in blocco tutto il programma del primo turno, facendo storcere il naso a chi ritiene poco rispettoso che a Verona e Roma si disputino regolarmente Chievo-Juventus e Lazio-Napoli nella giornata di sabato, quella di lutto nazionale.



RECUPERO LAMPO? - E mentre le componenti calcistiche, addetti ai lavori e opinionisti dicono la loro, secondo La Gazzetta dello Sport la stessa Lega spinge affinchè le due partite rimandate vengano recuperate in tempi rapidissimi: Milan-Genoa già martedì 21 e 24 ore dopo anche Sampdoria-Fiorentina. Una proposta ancora al vaglio dei 4 club coinvolti, considerando che pochi giorni dopo si tornerebbe in campo per la seconda giornata. Qualora fallisse questo tentativo, il rischio è che soprattutto il match dei rossoneri slitti a ottobre, considerando la concomitanza con gli impegni in Europa League.