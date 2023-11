È morto Raphael Dwamena, calciatore ghanese di 28 anni dell'Egnatia. Durante il match contro il Partizani si è accasciato a terra in seguito ad un malore. Inutile la corsa in ospedale. Nel 2021, aveva già avuto un collasso in campo in Coppa d'Austria quando indossava la maglia del Blau-Weiss Linz.