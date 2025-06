Tragedia adal termine della partita trasquadra della capitale dell'Algeria, eDallo "Stadio 5 Julliet 1962" arrivano immagini scioccanti: dai festeggiamenti per il titolo dei padroni di casa, alla tragedia per lain seguito al cedimento di una barriera di sicurezza al secondo anello dello stadio.Dopo lo 0-0 nei 90 minuti è partita la festa dell'MC Alger. Alcuni tifosi, però, sono precipitati dal secondo anello a causa del ceidmento dell'impianto. Secondo i dati delle autorità locali si contanoI sopravvissuti sono stati portati in tre diversi ospedali della città: 38 al Beni Messous, 27 al Bn Aknoun e 16 al Bab El Oued.

Giocatori e staff dell'MC Alger sono andati negli ospedali per donare l sangue, mentrepresidente della Repubblica, ha espresso in modo pubblico leUn fatto scioccante, una giornata di festa che si è conclusa in tragedia