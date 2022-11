Una tragedia scuote il calcio argentino. Samuel Rebollo, giocatore delle giovanili dell'Aldosivi, si è tolto la vita qualche giorno fa. Il giovane di 20 anni si allenava in quarta divisione dall'inizio del 2022 e sognava il salto nella massima categoria; aspettava di firmare il suo primo contratto da professionista ma il club lo ha svincolato. Si tratta del secondo caso di suicidio in poco più di due anni nella società di Mar del Plata: nell'agosto 2020 si era suicidato Leandro Latorre, 18 anni, per lo stesso motivo.