Tragedia in Calabria: il 31enne calciatore Marco Pezzati morto in un incidente stradale

Redazione CM

Tragico incidente stradale sulla statale 106, all'altezza del comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro): è morto, a soli 31 anni, il giovane calciatore fiorentino Marco Pezzati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che non hanno potuto che constatare il decesso, e anche i carabinieri che hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.



FATALITA' - L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. Per cause in corso di accertamento l’auto guidata da Pezzati è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata, provocando la morte dell'uomo..



CHI ERA PEZZATI - Marco Pezzati, grande tifoso della Fiorentina, aveva militato in molte squadre toscane, tra le quali la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, il FiesoleCaldine e il Gavorrano. Era andato a giocare in Calabria nel 2020 nella squadra del San Luca, che milita in Serie D.