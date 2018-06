Si chiude in tragedia la vicenda del tifoso indiano dell'Argentina scomparso nello stato del Kerala dopo la sconfitta dell'Albiceleste contro la Croazia: il corpo di Dinu Alex, riferisce il giornale The Hindu, è stato trovato in un fiume vicino alla sua abitazione. Il 30enne aveva annunciato il suicidio con una lettera dopo il 3-0 inflitto da Modric e compagni a Messi e aveva fatto perdere le proprie tracce: dopo 48 ore di ricerche i timori sono stati confermati, la passione per il calcio e la Pulce lo ha portato all'estremo gesto.