Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 29 aprile 2019

Un tranquillo ritorno da una trasferta di campionato si trasforma in tragedia per l': all'alba il minivan affittato dai giocatori del club turco per il rientro dopo l'impegno in casa delsi è ribaltato per un colpo di sonno dei due autisti. Nell'incidente sette giocatori sono feriti e ha perso la vita il centrocampista classe '90, nazionale ceco e amico del romanista Patrick Schick.